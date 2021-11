Sanità: Scanu (M5s), Governo scongiuri chiusure in Sardegna

La sanità sarda e in particolare quella dell'Oristanese torna, ancora una volta, tra i banchi della Camera dei Deputati. La parlamentare oristanese del MoVimento 5 Stelle Lucia Scanu invita il ministro della Salute Roberto Speranza a rispondere sulle iniziative che il Governo intende adottare "per garantire un servizio sanitario pienamente efficiente, consentire un livello adeguato di personale ed evitare la chiusura dei presidi ospedalieri e ambulatoriali della Sardegna".

Nell'interrogazione Scanu ricorda che, secondo le ultime stime, in tutta l'isola mancano 1500 tra medici ed infermieri. "Si tratta di un dato che tende a crescere perché l'età media del personale sanitario è elevata e le due università sarde non riescono a stare dietro ai pensionamenti - spiega la deputata Scanu - con un trend che, se non sarà invertito, vedrà la Sardegna costretta, nel giro di pochi anni, a dare un altro taglio a prestazioni ed assistenza di base".

"A Oristano la grave carenza di organico ed il progressivo depotenziamento dei servizi sta portando ad una situazione precaria che traghetterà il nosocomio verso la chiusura. La carenza di personale si attesta al 30% - spiega - Dai reparti arrivano notizie sempre più tragiche: Pediatria ha necessità di 12 medici, oggi ne sono presenti 8, a gennaio 2022 diventeranno 4. Questa drastica riduzione darà il colpo di grazia ai servizi fondamentali per i nuovi nati, per l'assistenza ai ricoverati e al punto nascita". "Sono certamente positive le notizie dell'arrivo di medici per cercare di coprire alcuni dei reparti di particolare rilevanza come emodinamica, neurologia, pediatria- conclude la parlamentare - come quelle sullo stanziamento di fondi per incentivare i medici ad accettare sedi disagiate e l'annunciata apertura di un reparto di oculistica.

Eppure, attualmente l'ospedale San Martino rischia la chiusura per carenza di personale e anche i pochi che restano sono stremati dai turni massacranti con gravi disservizi per la popolazione".