Sider Alloys: chiusa la conferenza servizi, ok a riavvio

E' arrivato oggi, in una rapida conferenza di servizi, il via libera al programma di riavvio della Sider Alloys di Portovesme, nel Sulcis, unico stabilimento in Italia di produzione di alluminio primario. L'ultima autorizzazione ambientale (AIA) in capo alla Provincia per l'approvazione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) è stata depositata e la riunione si è conclusa con esito positivo, dopo circa un anno di iter burocratico. Entro metà novembre è attesa la delibera dalla Giunta regionale che dovrà prendere atto delle risultanze della conferenza con le relative prescrizioni e dare il via libera al revamping.

Dopo questi passaggi formali l'azienda sbloccherà da subito il progetto di revisione delle celle elettrolitiche, cuore della produzione dell'alluminio primario. I macchinari sono già arrivati dalla Cina e devono essere scaricati dai container per poter essere installati e riprendere così la produzione. Per la Sider Alloys si tratta di un investimento di 150 milioni con l'impiego degli operai, circa 400 a regime e oltre i 150 già reinseriti nello stabilimento per il cosiddetto pre-revamping. La riaccensione delle prime celle - sia quelle sostituite che quelle "riadattate"- potrebbe esserci già tra marzo e aprile del 2022 con il primo processo di fonderia. Occorrerà aspettare, invece, qualche mese in più (entro fine 2022- inizi 2023) per vedere la prima colata di alluminio primario che riporterebbe il Sulcis, in particolare l'area industriale di Portoscuso, al centro della produzione italiana di alluminio in un periodo in cui si assiste ad una corsa al rialzo del prezzo del metallo.

SOLINAS, PRESTO DELIBERA FINALE IN GIUNTA - "Un grande lavoro di squadra, e in tempi brevi la Giunta approverà la delibera finale, cui seguiranno le attività per il riavvio graduale della produzione". Così il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas sulla conclusione dell'iter autorizzativo per lo stabilimento Sider Alloys di Portovesme, che ha visto coinvolti diversi assessorati regionali, Ambiente, Sanità, Lavoro e Industria. Secondo il governatore "riavviare la produzione e salvaguardare i posti di lavoro renderà il polo dell'alluminio di Portovesme nuovamente competitivo nel panorama internazionale".

Un polo, spiega, che "rappresenta una ricchezza alla quale non possiamo assolutamente rinunciare, ed è necessario predisporre tutte le strategie per garantire che l'abbandono del carbone e la riconversione energetica avvengano salvaguardando tutti i presidi industriali, fondamentali per lo sviluppo armonico, insieme agli altri settori produttivi, del nostro sistema economico". L'assessore dell'Ambiente Gianni Lampis ha evidenziato "la celerità del lavoro portato a termine dalla Regione, tenendo sempre presenti le esigenze economiche e sociali di un territorio come il Sulcis". Soddisfazione viene espressa anche dagli assessori Mario Nieddu, Anita Pili ed Alessandra Zedda, che hanno seguito giorno dopo giorno il percorso dell'iter autorizzativo nelle parti di propria competenza.

LAMPIS, PROCEDURA IN 7 MESI "SODDISFATTI" - "Oggi si è concluso con un iter autorizzativo durato circa 7 mesi e che ha visto coinvolti diversi assessorati regionali (Ambiente, Sanità, Lavoro e Industria) il più importante provvedimento autorizzativo ambientale regionale (Paur) che la Regione Sardegna ha istruito dalla sua entrata in vigore nello scorso mese di gennaio 2021". E' quanto afferma l'assessore della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis, in merito alla conclusione positiva della conferenza di servizi che apre le porte al riavvio della Sider Alloys. "La conferenza dei servizi decisoria ha quindi proposto alla Giunta Regionale un giudizio positivo di compatibilità ambientale soggetto a prescrizioni che troverà in apposita delibera l'atto finale della prescritta procedura - spiega - Esprimo soddisfazione per la celerità con cui abbiamo dimostrato di saperci occupare delle esigenze economiche e sociali di un territorio come il Sulcis auspicando importanti ricadute in termini occupativi e di indotto in generale".

MANNINA, INIZIA UNA NUOVA SFIDA - "Colgo l'occasione per ringraziare chi nel 2018 ha avuto fiducia nella mia persona e nell'azienda che rappresento. In questi anni ci sono stati momenti difficili ma grazie al sostegno di tante persone che hanno creduto fino alla fine in questo progetto e al calore dei lavoratori che insieme alle proprie famiglie sono stati la spinta che mi hanno permesso di non mollare e arrivare fino a qui. Oggi credo che sia una giornata importante per il nostro Paese, per la Sardegna ma in particola modo per il Sulcis Iglesiente. Domani inizia un'altra sfida quella dell'accelerazione sul processo di revamping fondamentale per la ripresa della produzione".

Lo dice, in una nota, l'amministratore delegato della Sider Alloys Italia Spa Giuseppe Mannina commentando la chiusura positiva della conferenza dei servizi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur). "Abbiamo fatto fino a qui un grande lavoro ma chiedo ancora a tutte le istituzioni nazionali, regionali, provinciali, comunali organizzazioni sindacali (che colgo l'occasione per ringraziare per il loro sostegno dato fino a qui) e di lavorare insieme per arrivare a quel traguardo prefissato nel 2018, quando ebbi l'onore di essere scelto dal governo italiano come colui che avrebbe fatto ripartire l'unica azienda di alluminio primario presente sul territorio italiano - osserva ancora -. Sicuro che continuando con la sinergia dimostrata sin qui, tra azienda, istituzioni e sindacato, fra qualche mese potremmo definitivamente onorare e festeggiare il nostro impegno e i sacrifici dei tanti lavoratori e delle loro famiglie (che ulteriormente ringrazio) al raggiungimento dell'obbiettivo"