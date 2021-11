Niente bimbi soli su Volotea, "danno per figli di separati"

I bambini piccoli devono poter viaggiare da soli in aereo: spesso è l'unica possibilità che hanno per andare a trovare i papà o le mamme separati che vivono in un'altra regione. È uno dei passaggi della lettera inviata alla Regione dall'I.S.P., l'Istituto di Studi sulla Paternità, per dare il via libera, sulle rotte della continuità territoriale, al trasporto di minori infra-dodicenni non accompagnati, servizio attualmente escluso da Volotea, la low cost spagnola che è aggiudicata il bando per i collegamenti tra i tre aeroporti sardi con Roma e Milano.

"L'impossibilità di far viaggiare un bambino non accompagnato incide in modo inaccettabile sulle relazioni familiari - spiega il presidente dell'Istituto Maurizio Quilici - In particolare, la complessa, sempre dolorosa separazione fra due persone e il relativo affidamento dei figli prevedono un requisito essenziale per l'equilibrio psicologico dei figli stessi: quello di poter frequentare agevolmente entrambi i genitori". E ancora: "Se un bambino non accompagnato non può salire su un aereo che fa rotta dalla Sardegna per la penisola e viceversa, il principio fondamentale a cui si ispira la legge, quello della 'bigenitorialità', è reso di fatto irrealizzabile. Con gravi conseguenze per la serenità del minore".

La richiesta: trovare presto una soluzione attraverso una intesa tra Regione e Volotea. "La nostra attenzione - precisa Quilici - è stata naturalmente attratta dal problema dei genitori separati, ma considerazioni altrettanto significative possono essere formulate a proposito dei nonni, figure di riferimento importantissime per un bambino, e per gli animali d'affezione (il vettore esclude dal viaggio quelli che superano gli otto chilogrammi di peso, ndr), come un cane, i cui benefici per persone sole, anziane o con disabilità è stata messa in luce, ancora una volta, dalla recente pandemia"