Vaccini: Ats, grazie ai volontari per l'impegno profuso

"Vorremo personalmente ringraziare e fare i nostri più sinceri complimenti a tutti i medici volontari, ai professionisti sanitari volontari, alle associazioni di volontariato e a tutto il personale tecnico e amministrativo volontario impegnati senza sosta negli hub vaccinali e nei Punti di vaccinazione territoriali, fissi e mobili durante tutta la campagna di vaccinazione anti covid19.

Tutti i professionisti volontari si sono inseriti immediatamente nei team multidisciplinari della Assl e dell'Ats Sardegna e, senza risparmiarsi, sono stati, ciascuno per il proprio ruolo e funzione, determinanti e decisivi per il completamento della campagna vaccinale tutt'ora in corso". È con queste parole che il commissario straordinario dell'Ats, il commissario straordinario per la Assl n.1 di Sassari, il presidente della conferenza socio sanitaria della Assl di Sassari in rappresentanza di tutti i sindaci del territorio, e il presidente dell'ordine dei medici di Sassari intendono esprimere il loro personale ringraziamento a tutto il personale volontario che in oltre 10 mesi di duro lavoro, hanno messo in campo competenza, professionalità e senso di appartenenza, oltre che di responsabilità sociale e istituzionale.

"L'impegno, la costanza e la disponibilità, senza mai risparmiarsi, di tutti questi professionisti e operatori - continuano i rappresentanti delle istituzioni - sono stati e saranno fonte di valore ed ispirazione per tutti noi e il nostro personale, a tutti i livelli, attualmente in servizio, delle istituzioni e della pubblica amministrazione, nonché per i nuovi operatori e professionisti che sono da poco entrati a far parte degli organici della pubblica amministrazione e che si stanno formando in questo momento".