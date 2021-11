Fuga di gas a Lanusei, evacuata scuola elementare

(ANSA) - LANUSEI, 04 NOV - Una fuga di gas per una condotta danneggiata da un'impresa impegnata nei lavori per la posa della fibra ottica, ha provocato l'evacuazione della scuola elementare di via Marconi a Lanusei, oltre all'interruzione del servizio per diverse famiglie della cittadina.

Ad uscire dall'istituto sono stati i dipendenti della scuola e solo alcune classi di bambini, perché la maggior parte degli alunni era impegnata in piazza della Chiesa nella cerimonia delle Forze armate.

"I tecnici di Medea, tempestivamente intervenuti per mettere in sicurezza la condotta - spiega una nota di Italgas - prevedono di poter ripristinare le normali condizioni del servizio entro la serata di oggi".

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro e Lanusei. (ANSA).