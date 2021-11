Aerei: iter nuovo bando "complesso" ma Regione accelera

Il nuovo bando della continuità aerea per la copertura dei voli agevolati da e per la Sardegna, per i prossimi due anni a partire da maggio 2022, sarà pubblicato a breve. Lo ha assicurato l'assessore dei Trasporti Giorgio Todde illustrando il documento in quarta commissione dove è arrivato il parere favorevole ma con il voto contrario delle opposizioni. "Noi siamo qui per garantire la massima trasparenza e chiarire ogni dubbio - ha spiegato affiancato dalla dg dell'assessorato Gabriella Massidda e dall'advisor Oxera, rappresentato da Roberto Alimonti - Abbiamo equiparato chi viaggia per lavoro ai residenti, sotto il profilo tariffario. E abbiamo ottenuto che sotto i due anni si viaggi gratis e che da due a undici anni ci sia uno sconto. Avremo anche due posti a livello di trasporto sanitario".

Gabriella Massidda ha sottolineato che l'iter del bando è complesso: "Abbiamo impiegato mesi soltanto per far comprendere le esigenze della Sardegna al Governo e soprattutto alla Commissione europea - ha spiegato - Considerando la scarsità di risorse umane a disposizione possiamo dire che abbiamo fatto un miracolo". Alimonti ha ripercorso le tappe del rapporto con la Commissione Ue: "I funzionari paragonavano le rotte della Sardegna a Manchester-Bruxelles, senza rendersi conto che questa è una grande Isola. Abbiamo dovuto produrre studi e protocolli, per farci capire. Non è stato nemmeno facile stimare la domanda di volo proprio durante la pandemia". L'advisor ha inoltre ricordato che il bando contiene "una clausola che porta a una revisione del contratto in caso di rialzo o ribasso della domanda di volo".

Infine una precisazione di Gabriella Massidda, scaturita da una domanda del capogruppo dei Progressisti Francesco Agus a proposito dei servizi attualmente offerti da Volotea: "Sono in attivazione i servizi di trasporto dei minori non accompagnati, dei barellati, del trasporto di farmaci radioattivi e delle urne mentre a breve avremo notizia del trasporto dei feretri. Ovviamente non saranno servizi gratuiti, così come non lo erano prima".