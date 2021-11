A Stintino biblioteca comunale intitolata al Milite ignoto

(ANSA) - SASSARI, 04 NOV - Anche Stintino, aderendo all'iniziativa sostenuta dall'Anci in tutta Italia, ha concesso la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Il riconoscimento è stato formalizzato ieri sera dalla Giunta comunale, che ha voluto fare un gesto in più in onore del Milite Ignoto, intitolandogli la biblioteca di Piazza dei 45: sul muro esterno dell'edificio sarà apposta una targa commemorativa per ricordare appunto la cittadinanza onoraria stintinese conferita al soldato.

"Ci affascina e ci commuove la storia di questo soldato caduto in guerra durante il primo conflitto mondiale - spiega il vice sindaco, Angelo Schiaffino -. È un modo per dare un abbraccio a tutti quegli italiani e quei sardi che, tra le fila della Brigata Sassari, offrirono un sacrificio di sangue per la loro patria".