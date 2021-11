Vela: 69F Youth Cup, a Cagliari trionfo del team olandese

Si è conclusa con la vittoria di DutchSail - Janssen de Jong la Gran Final della Youth Foiling Gold Cup della classe 69F che ha visto i sei migliori team della stagione 2021 sfidarsi nelle acque di Cagliari per conquistare il titolo di campione Under 25.

Tre le prove concluse oggi, su percorso a L con partenza in reaching, decisive in termini di risultato, considerando il coefficiente moltiplicatore utilizzato, che ha assegnato il doppio del punteggio nella seconda regata e ha quadruplicato il valore nella terza ed ultima prova, lasciando i giochi aperti fino all'ultimo metro e i rovesciamenti di classifica.

Il team olandese trionfa dopo aver vinto 7 delle 9 disputate durante i tre giorni di regata, in cui il Golfo di Cagliari ha offerto condizioni di vento sostenuto e mare formato, così come giornate di vento leggero e instabile.

Al secondo posto finale si piazza il team esordiente Youth Team Argentina, terzo Team France. Quarta posizione per Young Azzurra, il team italiano dello Yacht Club Costa Smeralda.

Ai vincitori del circuito è stato assegnato un voucher di 50.000 euro e la wild card per partecipare all'evento in programma a Palermo dal 12 al 14 novembre riservato ai professionisti della vela internazionale.

Michael Illbruck, commodoro dello YCCS, ha detto: "Guardando indietro, sicuramente non potevamo immaginare quanta strada avremmo fatto con Young Azzurra. Il progetto infatti era nato per partecipare alla Youth America's Cup e, una volta cancellata, abbiamo comunque deciso di portare avanti questa avventura per dare un'opportunità di crescita ai giovani velisti che, fino ad oggi, hanno regatato rappresentando lo YCCS.

Quest'anno abbiamo preso parte a quattro Grand Prix della Persico 69F Cup e a tre intense tappe della Youth Foiling Gold Cup. È stata una sfida nuova, ricca di crescita, sia per il team sia per lo YCCS. Siamo felici di quanto siamo riusciti a raggiungere, e quanto abbiamo appreso in questo lungo percorso ci guiderà nel futuro prossimo per lo sviluppo di nuove opportunità per altri giovani velisti. Ringrazio a nome dello YCCS tutti i membri di Young Azzurra, Ettore, Federico, Francesca ed Erica, per l'impegno, i sacrifici e la dedizione profusi. Grazie anche ai due allenatori, Enrico Zennaro prima e Gabriele Bruni poi, che li hanno accompagnati e formati in questo percorso."