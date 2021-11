Tumori: Airc in piazza con i 'cioccolatini della Ricerca'

(ANSA) - CAGLIARI, 03 NOV - Fino a venerdì 19 novembre l'Airc promuove "I giorni della ricerca" per informare e sensibilizzare il pubblico sull'emergenza cancro e presentare le nuove sfide dei ricercatori.

In particolare, sabato 6 e domenica 7 novembre tornano i volontari Airc in 1.200 piazze per distribuire i Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 10 euro. Insieme viene offerta una Guida con informazioni sui traguardi raggiunti per la cura del tumore del colon e dei linfomi, oltre ad alcune ricette per realizzare piatti sani e gustosi.

In Sardegna la distribuzione dei Cioccolatini della Ricerca avverrà in 129 Comuni.

In Sardegna il comitato regionale è operativo dal 1991. I donatori attivi nell'Isola sono 40.465. (ANSA).