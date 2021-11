Maltempo: declassata allerta Sardegna, da arancione a giallo

Viene declassata da arancione a gialla l'allerta della Protezione civile regionale della Sardegna, emessa ieri per le forti piogge e temporali che si stanno abbattendo sull'Isola in queste ore, causando allagamenti e smottamenti soprattutto nell'Oristanese. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, ha, infatti, emesso sino alla mezzanotte di oggi un avviso per criticità ordinaria sull'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso, praticamente tutto il centro e sud Sardegna.