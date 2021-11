Piccolo intervento in ospedale per l'attaccante del Cagliari Keita Balde. Dopo il ricovero legato alle complicazioni di una tonsillite, al Santissima Trinità è stato effettuato un "drenaggio di ascesso retro tonsillare". Per il calciatore senegalese riposo e terapie, in attesa di poter riprendere prossimamente l'attività agonistica. Intanto per il Cagliari primo giorno di ritiro in vista della gara di sabato con l'Atalanta. Ancora personalizzato per Ceppitelli, Walukiewicz, Dalbert e Ceter.