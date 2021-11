Vela: 69F Youth Foiling, rush finale domani a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 02 NOV - La classica brezza da sud-ovest ha caratterizzato la penultima giornata del Grand Final della YFGC in corso a Cagliari. Le quattro prove disputate hanno delineato la classifica che potrebbe essere stravolta dal nuovo conteggio dei punti che entrerà in vigore domani, ultimo giorno delle Grand Final. Il regolamento prevede che le ultime tre prove abbiano un coefficiente moltiplicatore: x1 nella prima prova, x2 nella seconda e x4 nella terza.

Ottime le prestazioni senza sbavature degli olandesi che hanno vinto tutte le prove odierne e che hanno dimostrato di essere confidenti anche sul percorso ad L con reaching start disposto oggi dal comitato di regata. Mentre Team Argentina e Team France si sono contesi la seconda e terza posizione.

Per Young Azzurra è stata una giornata difficile: il team dello Yacht Club Costa Smeralda al momento si trova al quinto posto della classifica generale.

Eppure Young Azzurra aveva registrato una partenza perfetta nella prima prova, lasciandosi alle spalle il resto della flotta e girando da sola la prima boa. Ma nel lato di poppa una busta di plastica si è impigliata nella deriva e successivamente nel timone rallentando il team che è arrivato sesto sul traguardo.

Nella seconda prova, nonostante una buona partenza, il team italiano ha perso metri nel penultimo lato di bolina ed è arriva quarto. Durante la terza prova, mentre approcciava il gate di poppa in seconda posizione, Young Azzurra ha scuffiato ed è stata costretta a ritirarsi, per poi chiudere al quarto posto nell'ultima prova del giorno. (ANSA).