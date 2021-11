Piantagione canapa con allaccio abusivo a tubature Consorzio

Una piantagione di cannabis illegale è stata scoperta nelle campagne di Villagrande Strisaili, in Ogliastra, dai Carabinieri della squadriglia di Arzana e della stazione di Villagrande. I militari hanno trovato 70 piante di circa 2,5 metri in fase di maturazione e pronte per la raccolta.

La piantagione disposta su due filari, era irrigata con un impianto a goccia le cui tubazioni provenivano da un attacco abusivo collegato ad un pozzetto del Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra situato nelle vicinanze. I militari ora sono a caccia dei coltivatori.