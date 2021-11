Nel trolley 2 kg di coca tra abiti e libri, arrestato 31enne

Nel suo trolley, tra vestiti e libri, nascondeva due chili di cocaina del valore di 200mila euro. Lo hanno scoperto gli agenti della squadra mobile di Cagliari che hanno arrestato Adriano Schettini, 31enne romano.

L'operazione della polizia è scattata ieri mattina sulla statale 131, all'altezza dell'ex inceneritore. I poliziotti della Mobile, impegnati in alcuni servizi lungo la Carlo Felice, hanno ricevuto una segnalazione relativa a una Bmw serie 1 che stava percorrendo la 131 a folle velocità, tanto da aver provocato un incidente stradale nella zona di Serrenti.

I poliziotti hanno incrociato e bloccato l'auto alle porte di Cagliari. Il conducente non ha saputo fornire spiegazioni valide sul suo comportamento e sulla sua presenza in Sardegna. A quel punto il personale della Squadra mobile ha perquisito l'auto e il trolley del 31enne, recuperando tra i libri i due grossi panetti di cocaina. Il giovane è stato arrestato e trasferito in carcere a Uta. La squadra mobile, coordinata dal dirigente Fabrizio Mustaro, ha avviato le indagini per individuare provenienza e destinazione del carico di droga.