Maltempo: piogge e temporali, allerta arancione in Sardegna

Piogge e temporali di nuovo in arrivo in Sardegna: per tutta la giornata di domani, mercoledì 3 novembre, sino alla mezzanotte, la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso. Allerta gialla (criticità ordinaria), invece, sulle aree di Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro.

La Sardegna, dunque, sarà interessata da precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati o elevati. Alla pioggia potrebbero essere associate raffiche di vento forte.