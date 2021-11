Covid: stabili i contagi ma due decessi in Sardegna

Restano pressoché stabili i casi Covid in Sardegna dove si registrano 30 ulteriori positivi al virus, sulla base di 934 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2431 test, con il tasso di positività che sale all'1,2% Due i decessi: un uomo di 72 anni e una donna di 89, entrambi residenti nella provincia del Sud Sardegna.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (1 in più), mentre cala di due il numero di quelli ricoverati in area medica che ora sono sono 42. Sono 1298 i casi di isolamento domiciliare (9 in più rispetto).