Covid: dopo limitazioni riapre anche piscina Terramaini

Si riparte con il nuoto a Cagliari anche alla piscina di Terramaini. L'impianto comunale, uno dei più frequentati del Cagliaritano, riapre giovedì 4 novembre. E sarà subito operativo per riaccogliere non solo gli atleti, ma anche chi vuole rilassarsi e fare sport a contatto con l'acqua.

"Gli impianti di via dello Sport - spiega all'ANSA l'assessore allo Sport Andrea Floris - sono stati aperti da ottobre. Ma a Terramaini c'era bisogno di ulteriori manutenzioni. Ora ci siamo".

Piscina subito operativa con i servizi riaffidati alle vecchie società che già operavano nella struttura . "Presto - anticipa l'assessore - faremo il punto della situazione per una riorganizzazione complessiva e una eventuale riassegnazione degli spazi laddove ci siano stati dei dinieghi. Ma in generale stiamo procedendo anche con l'analisi di tutti gli impianti sportivi per risanare eventuali criticità e ripartire con lo sport dopo tanti mesi di stop e di rientri anche parziali con le procedure anti Covid da rispettare".

Una riapertura molto importante anche per il mondo delle scuole, soprattutto per l'inclusione degli alunni disabili. Grande successo aveva ottenuto il progetto Pertinentemente dell'istituto professionale Pertini: ad accompagnare i ragazzi speciali in vasca andavano anche i compagni di classe "normodotati".

E ogni lezione era una festa. La segreteria è già aperta e a disposizione del pubblico a partire da questo pomeriggio, dalle 16 alle 20.