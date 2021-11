Serie A: Bologna-Cagliari 2-0

(ANSA) - BOLOGNA, 01 NOV - Nel 'Monday Night' dell'11/a giornata di Serie A il Bologna si rialza, ritrova la vittoria con un gol da tre punti di De Silvestri e completa l'opera nel recupero con Arnautovic. Così cotnro il Cagliari è 2-0, e la squadra di Mihajlovic dimentica i ko con Milan e Napoli e torna nella parte destra della classifica, ottavo con Juventus, Verona ed Empoli.

Ride Mihajlovic, con il suo Bologna che batte anche l'emergenza. Piange il Cagliari di Mazzarri, al terzo ko consecutivo e sempre più ultimo, al termine di una gara in cui sono emerse tutte le difficoltà in fase conclusiva della formazione sarda, che nel finale perde anche la testa e resta in dieci a causa del rosso rimediato da Caceres. (ANSA).