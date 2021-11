Pugilato: Mondiali Elite; Serra ai quarti, eliminato Malanga

(ANSA) - BELGRADO, 01 NOV - Dopo Salvatore Cavallaro, oggi un altro pugile italiano approda ai quarti di finale dei Mondiali Elite a Belgrado. E' Federico Serra, 27enne sardo di Porto Torres che negli ottavi di finale della categoria 51 kg si è imposto nettamente ai punti (5-0, con tre 30-27 e due 29-28) sul brasiliano Ronaldo da Silva, i cui colpi sono andati praticamente sempre a vuoto. Ora, nei quarti, Serra affronterà l'americano Roscoe Hill, studente di gestione aziendale alla Southern Texas University che boxa da quando aveva dieci anni ed è allenato dal padre Roscoe sr.

E' stato invece eliminato Gianluigi Malanga, classe '99, originario di Bari ma dall'età di 15 anni a Pomezia, che ha perso contro l'armeno Hovhannes Bachlov, pugile che è stato bronzo olimpico a Tokyo e ha conquistato una medaglia dello stesso metallo ai Mondiali del 2017 e un oro agli Europei.

Malanga, comunque, non ha certo sfigurato visto che ha perso per split decision, ovvero per 3-2 (due 30-27, un 29-28, due 28-29).

