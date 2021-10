Calcio: Mihajlovic, ora dobbiamo sistemare la classifica

"Cagliari e Sampdoria sono alla nostra portata: dobbiamo reagire, tornare alla vittoria e nella parte sinistra della classifica, senza guardare alla classifica e pensare che sia facile, perché il Cagliari è una buona squadra". Sinisa Mihjalovic presenta così le gare in programma nel prossimo futuro per il suo Bologna, chiamato a rialzarsi dopo i ko con Milan e Napoli.

Torna Arnautovic tra i convocati: "Non ho ancora deciso se giocherà", spiega il tecnico rossoblù alla vigilia del gara con il Cagliari, ma il fatto che la punta sia tornato in gruppo da un paio di giorni e tra i convocati lascia pensare che il Bologna non se ne priverà, dato che Arnautovic è uomo fondamentale: "Marko sta meglio, penso che ci sarà, potrebbe partire dall'inizio ma la decisione definitiva la prenderò domani mattina". Fondamentali restano pure Soriano e Soumaoro, che tornano a disposizione dopo il turno di stop per squalifica al Maradona ed è su capitan Soriano che si concentrano i pensieri di Mihajlovic: "Roberto ha già rimediato due espulsioni, ha avuto occasioni per segnare ma è stato lento. Ma per noi resta un giocatore molto importante e io ho bisogno di lui. Sa che può far meglio ma sono sicuro che ci riuscirà. Dobbiamo gestire l'emotività, essere superiori anche ai torti arbitrali, tornare alla vittoria e nella parte sinistra della classifica".