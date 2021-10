Biotessili 'salvapianeta' di Edizero protagonisti al G20

I biotessili "salvapianeta" di Edizero Architecture for Peace dell'imprenditrice di Guspini Daniela Ducato sono stati scelti tra le eccellenze sostenibili del design italiano per accogliere capi di Stato e di Governo al G20 di Roma nel percorso "Italian design - Innovation, Creativity, Responsability" in cui sono stati selezionati i migliori 40 prodotti del Made in Italy green per questo allestimento voluto dal Consiglio dei Ministri e realizzato negli spazi del Convention Center - La Nuvola, nel quartiere Eur.

Già premiati con il Compasso d'Oro, "il Nobel del Design", inseriti dal New York Times fra i primi dieci nella classifica mondiale dei prodotti utili per salvare il clima, gli edizero ora si fanno interpreti dei criteri di innovazione, creatività, responsabilità, al centro dei temi generali del G20richiamati dalle tre P: People, Planet, Prosperity.

Fatti di materie ultime rinnovabili come sughero e canapa, curano, risanano e disinquinano la pelle del pianeta: oceani e suoli. Sostitutivi di quelli di fibre petrolchimiche, di fonti fossili, i biotessili "edizero" sono specifici per ingegneria ambientale sanitaria, bonifiche del mare, ripristini del territorio e in agricoltura e non solo. Lungo il percorso Italian Design si incontrano le linee per bedding moda e packaging con gli imballaggi termici di canapa che sostituiscono il polistirolo, tutto all'insegna degli zeri: "zero guerra, zero acqua, zero uso materie prime, zero inquinanti, zero petrolio, zero plastica e altri zeri.

Sempre in occasione del G20, con gli stessi ingredienti dei biotessili ha fatto il suo esordio il progetto "Detergency for Peace" prodotti igienizzanti, water free, per capelli, corpo, casa, animali "Ocean Beat - connettiamoci con il battito del mare". Usati per lavare e igienizzare senza inquinare.

Sono i primi detergenti al mondo a base di sughero e di altre materie ultime vegetali: eccedenze agricole boschive e marine, scarti che non diventano rifiuti bensì estratti preziosi con proprietà antimicrobiche, antiossidanti, purificanti, disinquinanti.