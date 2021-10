Basket: la Dinamo travolta a Milano (79-50)

Tutto facile per l'Olimpia Milano contro la Dinamo Banco di Sardegna. I sassaresi di Cavina vengono travolti dalla capolista al Forum di Assago per 79-50.

Con questo successo Milano resta al comando della classifica, mentre la Dinamo con 6 punti scivola al nono posto.

Coach Cavina manda in campo un quintetto con Clemmons, Battle, Treier, Bendzius e Mekowulu, Milano risponde con Rodriguez, Grant, Datome, Melli e Tarczewski.

La partita non è mai stata in discussione: i padroni di casa, con l'ex Pozzecco in panchina come vice di coach Messina, hanno preso subito un vantaggio importante nel primo tempo, trovandosi anche a +15, poi hanno chiuso all'intervallo a +12, 42 a 30.

Nella ripresa nuova accelerazione di Milano sino al 79-50 finale.

Per la Dinamo migliori marcatori Logan, Bendzius e Burnell, tutti con 10 punti.