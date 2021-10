Vela: Youth Foiling Gold Cup, Young Azzurra vola in finale

(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - Completato oggi nelle acque di Cagliari l'ultimo turno dei knock out della Youth Foiling Gold Cup Act 3. Young Azzurra si classifica al primo posto e accede alla finale.

Come da programma, oggi sono state svolte anche le prime tre prove della finale e al momento il team dello YCCS si trova in seconda posizione nella classifica generale provvisoria.

Nella prima regata del giorno, dopo una buona partenza Young Azzurra chiude sul traguardo seconda, pagando una manovra non perfetta nel primo lato. Nelle ultime due prove dei knock out registra un terzo e un quarto posto, risultati conquistati senza nessuna penalità che le consentono di vincere il girone ad eliminazione diretta piazzandosi in testa alla classifica.

A conclusione del turno dei knock out, intorno alle 15.30 sono iniziate le prove della finale dell'ultima tappa della Youth Foiling Gold Cup, in programma da oggi fino al 31 ottobre. Il team Young Azzurra - composto da Ettore Botticini al timone, Federico Colaninno alla randa, Erica Ratti e Francesca Bergamo che si alternano a bordo nel ruolo di flight controller - ha affrontato così ulteriori tre prove, sei in totale quelle completate oggi dagli equipaggi partecipanti all'evento. Il team dello YCCS ha affrontato le ultime regate di giornata con grande impegno, nonostante delle partenze non semplici e dei momenti in cui si è trovato indietro rispetto alla flotta ha dato il massimo per recuperare posizioni. Con un secondo, un quarto e un terzo posto si trova attualmente al secondo posto della classifica generale provvisoria a pari punti con Team France e Team Argentina, rispettivamente terzo e quarto, dietro di sei punti dal team Dutch Sail, primo.

Restano ancora due giornate utili per ridefinire la classifica dell'ultima tappa della Youth Foiling Gold Cup prima della finalissima del circuito dall'1 al 3 novembre. (ANSA).