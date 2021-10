Scontro tra auto sulla statale 125, un morto e 4 feriti

Una persona è morta, due sono in gravi condizioni, mentre altre due hanno riportato ferite in un incidente stradale avvenuto all'altezza del distributore di benzina in località Santa Barbara, tra Solanas e Villasimius, sulla nuova statale 125 "Orientale Sarda". Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente: cinque le auto coinvolte.

Sul posto oltre all'elisoccorso e a quattro ambulanze (di cui due medicalizzate) anche i vigili del fuoco con due squadre da Cagliari e San Vito che stanno cercando di liberare le due persone rimaste incastrate tra le lamiere. Intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale.