Cagliari Festival Scienza, speranze e scoperte per il futuro

(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - "La Scienza tra speranze e scoperte" è il titolo della 14/a edizione del Cagliari Festival Scienza, che si svolgerà dal 4 al 9 novembre.

Un tema legato a quanto accaduto nell'ultimo anno e mezzo che ha visto proprio la scienza lottare in prima linea per sconfiggere la pandemia. "Se riflettiamo su quanto successo a partire dallo scorso anno, questa edizione del Cagliari Festival Scienza non poteva che essere celebrata con questo titolo - ha sottolineato Maria Becchere, presidente dell'Associazione Scienza Società Scienza che organizza la manifestazione - . Tanti sforzi sono stati profusi da quanti si sono prodigati in campo scientifico e non solo per identificare e studiare il tipo di virus, per debellare il Covid-19 mediante i vaccini e non potevamo non riporre ogni speranza nella scienza affinché i vari studi portassero a risultati concreti".

Molti gli incontri organizzati già dalla prima giornata che vedrà protagoniste le scienziate Ilaria Capua, virologa e direttrice del One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, e la senatrice a vita Elena Cattaneo, farmacologa che ha dedicato i suoi studi alla malattia di Huntington e alle cellule staminali.

Tra gli altri ospiti altre due donne: Manuela Battaglia, responsabile della ricerca della Fondazione Telethon e Patrizia Caraveo, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica partner del festival insieme all'Istituto Nazionale di fisica nucleare.

Il 7 novembre si terrà la tavola rotonda dal titolo "La scienza tra speranze e scoperte" coordinata dalla professoressa Maria Del Zompo, già Rettrice dell'Ateneo cagliaritano, mentre il 9 ci sarà la cerimonia di consegna del Premio Nazionale Donna di Scienza che offre un riconoscimento a figure femminili che abbiano contribuito a dare prestigio alla Sardegna in campo scientifico. All'interno del premio verrà anche consegnato il Premio Donna di Scienza Giovani voluto dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Cagliari. Prosegue anche la partnership con Giulia Giornaliste che gestirà alcuni spazi all'interno del festival. Susi Ronchi, giornalista, fondatrice di Giulia Sardegna e Silvia Rosa Brusin, responsabile del Tg Leonardo Rai, intervisteranno le scienziate vincitrici del Premio Donna di Scienza, mentre altre 'Giulie' cureranno un progetto sul giornalismo.

Il Festival proseguirà a Nuoro con un evento speciale il 12 e 13 novembre e poi, come negli anni passati, a Oristano, Siniscola, Isili e Iglesias. (ANSA).