Green pass: minacce a sindaco Sala, indagato militare sardo

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Uno degli indagati per le minacce via chat al sindaco di Milano Giuseppe Sala è un sottufficiale della Marina militare, ora non in servizio perché no vax. Sulla chat 'Basta Dittatura - proteste', spiega la Polizia, messaggi ingiuriosi e minatori verso il sindaco.

Sulla chat uno degli indagati, un 51enne del Sud Sardegna, ha postato: "Quindi è giusto anche prendere a calci in culo questo bastardo di merda quando avvistato nella città". Simile il post dell'altro, un 50enne residente nel Vercellese. I due hanno ammesso le loro responsabilità (ANSA).