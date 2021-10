Covid: Gimbe, curva dei contagi ancora in calo del 13,8%

Continua a scende la curva epidemiologica in Sardegna: insieme alla Valle d'Aosta, sono le uniche due regioni italiane nelle quali c'è stato un decremento. La conferma arriva dalla Fondazione Goimbe, nel suo consueto report del giovedì. Nella settimana tra il 20 e il 26 ottobre si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (82) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-13,8%) rispetto alla settimana precedente.

Ieri era stato il sito Covitrends - che calcola, il parametro sovrapponibile all'indice Rt e aggiornato sulla base del rapporto fra nuovi casi positivi e tamponi - a ribadire che mentre a livello nazionale il Covidex è pari a 1,24 in Sardegna è allo 0,83.

Restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid-19.