Covid: Cagliari, istituto via Garavetti sarà scuola sentinella

CAGLIARI, 28 OTT - Scuola in campo per la lotta al Covid: a Cagliari, alle elementari di via Garavetti, parte la sperimentazione dei test salivari. Obiettivo: contribuire a ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione.

Il progetto prevede l'individuazione di "scuole sentinella" e la successiva offerta di test salivari a un campione di studenti effettuati da personale specializzato. Si parte dalle sedi scolastiche, poi il prelievo sarà autonomo in ambito familiare.

La Direzione didattica "Giovanni Lilliu" è stata individuata come "scuola sentinella" in cui realizzare il monitoraggio. Per tutto l'anno scolastico, gli studenti che aderiranno all'iniziativa saranno sottoposti con cadenza quindicinale a un test molecolare su campione salivare.

Dopo una prima fase con il prelievo curato da personale sanitario dell'Ats, saranno poi le stesse famiglie a eseguire i test a casa. "È un gesto- spiega l'assessora comunale alla Pubblica Istruzione Rita Dedola - di grande responsabilità, che ci rende protagonisti nella lotta alla pandemia da Covid-19".

