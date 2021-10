Maltempo: allerta per forti piogge in arrivo in Sardegna

Il maltempo arriva anche in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta ordinaria, gialla, per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di oggi e fino alle 18 di domani 28 ottobre. Le zone interessate sono Flumendosa, Flumineddu e Gallura.

"L'area depressionaria che insiste sulla parte meridionale del Tirreno interesserà anche la Sardegna - spiegano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - e porterà instabilità questa notte e durante tutte le prime ore della mattinata di domani la costa orientale dell'Isola. Le precipitazioni saranno abbondanti in Baronia, Sarrabus, Gallura e Ogliastra". Secondo le previsioni potrebbero cadere 60/70 millimetri di pioggia (in un anno in media ne cadono 600/700).

Durante la mattina il cielo sarà coperto in quasi tutta l'Isola, potranno anche registrasi piogge a macchia di leopardo. Le temperature massime registreranno una netta diminuzione che potrà raggiungere anche i 6 gradi. Nel fine settimana il cielo sarà velato con nubi alte, possibili piogge e temporali di breve durata domenica mattina nell'area meridionale dell'Isola.