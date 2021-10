Lingua blu, arrivano quattro milioni per la lotta a virus

Via libera agli articoli 8, 9 e 10 della legge omnibus contenenti disposizioni in materia di agricoltura, sviluppo economico e trasporti. Nel primo ci sono le misure per la lotta alla Lingua blu. In particolare, tre milioni per indennizzi alle imprese che hanno pagato la recrudescenza dell'epidemia, 700mila euro per l'acquisto del prodotto "Butox" necessario al patrimonio ovi caprino nella lotta all'insetto vettore dell'epidemia, infine 300mila euro a compensazione dei costi della profilassi vaccinale.

Tra gli altri stanziamenti: dieci milioni per lo scorrimento delle graduatorie del Programma "Pacchetto giovani" per l'avviamento di imprese; altri dieci milioni per un fondo per assicurazioni contro i rischi climatici; 2,5 milioni per la ricapitalizzazione della Sotacarbo.

L'articolo 9 si occupa di nuovo di lavoratori tagliati fuori dagli indennizzi anti Covid: otto milioni per gli agenti di commercio, 610mila euro per organizzatori di eventi, 300mila euro per intermediari degli spettacoli, 700mila euro per gli operatori delle discoteche. L'articolo 10 comprende invece finanziamenti pari a 15 milioni per il sistema aeroportuale in sofferenza a causa dell'emergenza economica legata al Covid. E' stato spostato all'articolo 11 l'emendamento sul ripristino dei Cda negli enti, dopo le proteste dell'opposizione che hanno parlato di "norma intrusa" e di "imboscata".