Legge omnibus: verso via libera definitivo in giornata

Verso il via libera definitivo, già in giornata, alla legge omnibus che contiene una variazione di bilancio da trecento milioni di euro. Dopo il ritiro dell'emendamento sui Cda negli enti regionali, l'opposizione ha contribuito a imprimere una notevole accelerazione nella votazione del testo. Ora l'Aula sta esaminando l'articolo 24 sulla modifica di una legge regionale del 2018 riguardante la politica linguistica.

Gli ultimi picchi nella discussione dovrebbero materializzarsi all'articolo 28 dedicato all'attuazione della riforma della sanità approvata lo scorso anno, in coerenza con i rilievi mossi dal ministero della Sanità. In particolare, si specifica che i direttori generali delle aziende sanitarie sono individuati nell'elenco nazionale degli idonei alla carica, correttivo apportato dalla maggioranza per evitare l'impugnazione da parte del Governo. C'è attesa anche per un emendamento dell'Udc sulla cosiddetta "quattordicesima Asl" istituita per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti delle Asl soppresse.

In quest'ultima fase di esame della omnibus partecipa ai lavori anche Massimo Zedda (Progressisti), ritornato oggi in attività dopo l'incidente stradale di tre settimane fa.

Intanto, dopo l'ok alla legge, la maggioranza dovrà riunirsi per un passaggio su quello che è accaduto ieri in occasione della marcia indietro sul ripristino dei Cda negli enti. Alla proposta - poi ritirata - mancava infatti la firma della Lega, e questo ha fatto cambiare i programmi del centrodestra: con l'uscita dall'Aula dei consiglieri del Carroccio sarebbe probabilmente mancato il numero legale al momento di votare.