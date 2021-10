Cagliari, forfeit di Godin e Strootman con la Roma

(ANSA) - CAGLIARI, 27 OTT - Cagliari con gli uomini contati per la sfida di questa sera con la Roma alla Unipol Domus: non ce la fanno nemmeno Diego Godin e il grande ex giallorosso Kevin Strootman. Sono 20 i calciatori rossoblù convocati dal tecnico Walter Mazzarri. L'uruguaiano e l'olandese si aggiungono agli infortunati Caceres, Ceter, Nandez e Walukiewicz. Le speranze di ritorno per Godin (tendinopatia rotulea) e Strootman (affaticamento ai flessori coscia) si sono scontrate con la realtà della rifinitura. Nel gruppo i giovani della Primavera Obert e Delpupo. (ANSA).