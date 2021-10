A Palazzo Doglio il premio di miglior hotel italiano 2021

Palazzo Doglio premiato come miglior hotel d'Italia 2021, in occasione dell'edizione europea dei World Travel Awards, gli Oscar del Turismo che, dal 1993, premiano le eccellenze dell'industria turistica internazionale che si sono distinte nel corso dell'anno per la qualità dei servizi offerti.

A meno di due anni dalla sua apertura Palazzo Doglio si aggiudica l'Italy's Leading Hotel 2021. Unico membro della prestigiosa The Leading Hotels of the World a Cagliari, offre 72 camere, in stile classico con dettagli di design moderno, suddivise in 4 tipologie.

La Corte rappresenta il cuore pulsante del palazzo: uno spazio privato ad uso pubblico a disposizione non solo degli ospiti dell'hotel a cui fanno da cornice quattro ristoranti, affiancati da un american bar, una boutique multibrand e da una gioielleria. Ad accogliere gli ospiti anche la Doglio Club, una spa con piscina-sauna-bagno turco, palestra e tre cabine per i trattamenti Tanti gli appuntamenti che dalla sua apertura hanno visto Palazzo Doglio protagonista: tra questi il calendario delle "Notti Stellate" e la sua proposta di esclusive cene a quattro mani con la partecipazione di alcuni dei più rinomanti chef stellati, come Carlo Cracco, Heinz Beck, Andrea Berton, Massimiliano Mascia, Fabio Pisani, Matteo Grandi e Alessandro Breda; il format "Vini a Corte" e la rassegna "Arte in Tavol"a, dove le opere di una selezione di artisti della Collezione Ingrao della Galleria Comunale di Cagliari hanno ispirato i piatti dello chef. A questo si aggiunge il palinsesto del Teatro Doglio, per spettacoli e altri appuntamenti culturali.