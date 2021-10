Vaccini: a Sennori via alla terza dose per gli over 80

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - Al via la somministrazione della terza dose del vaccino anti covid per i cittadini di Sennori con più di 80 anni di età. Venerdì 29 e sabato 30 ottobre, l'Ats, in collaborazione con il Comune di Sennori, somministrerà il vaccino nella sala consiliare del Municipio, appositamente allestita per l'importante servizio sanitario.

Le vaccinazioni sono programmate venerdì mattina dalle ore 10 alle 13:30, e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30; poi sabato, solo al mattino, dalle ore 10 alle 12:30.

Il coordinamento delle due giornate e i flussi di cittadini nella sala sarà gestito dalla Compagnia barracellare di Sennori.

La vaccinazione sarà effettuata secondo appuntamenti scaglionati in base al cognome, il cui orario sarà comunicato prima di venerdì.

Per ricevere il vaccino sarà necessario recarsi nella sala consiliare nel giorno e all'ora stabilita, muniti di tessera sanitaria e documento d'identità. (ANSA).