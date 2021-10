Oristano, sequestrati 50 kg carne destinata a mense ospedali

(ANSA) - ORISTANO, 26 OTT - C'è anche un centro cottura di alimenti destinati alle mense ospedaliere a Oristano tra le 119 strutture ispezionate dai carabinieri del Nas nell'ambito di una ampia operazione di controllo scattata in tutta Italia su mense e centri di distribuzione di cibo. Complessivamente sono stati sanzionati i titolari di 18 strutture. Tra questi anche un centro cottura autorizzato alla preparazione e distribuzione dei pasti in favore delle mense ospedaliere di Oristano in cui sono stati sequestrati 50 chili di carne scaduta da cinque giorni.

L'ispezione è scattata alcuni giorni fa. (ANSA).