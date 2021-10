Legge omnibus: 9 mln per lavoratori "ignorati" da aiuti Covid

Verso il ritorno dei Consigli di amministrazione in enti, agenzie, istituti e aziende regionali e di altri enti pubblici che operano nell'ambito della Regione. La maggioranza ha presentato un emendamento all'articolo 11 della legge omnibus,che, se approvato, permetterà la creazione di quaranta nuovi posti di potere all'interno dell'amministrazione. La proposta è firmata da Francesco Mura (FdI), Giorgio Oppi (Udc), Franco Mula (Psd'Az), Emanuele Cera (Forza Italia), Michele Cossa (Riformatori) e Roberto Caredda (Misto) ma non dal capogruppo della Lega Dario Giagoni. Proteste dai banchi dell'opposizione che hanno parlato di "norma intrusa" e di "imboscata".

Per garantire la distinzione tra organi di direzione politica e di direzione amministrativa, gli enti, si legge nell'emendamento, "sono amministrati da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale". Saranno costituiti da un presidente e da due consiglieri i Cda di Arpas (Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente), Agris (Agenzia per la ricerca in agricoltura), Argea (Agenzia per la gestione e l'erogazione di aiuti in agricoltura), Laore (Attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale), Aspal (Politiche attive del Lavoro), Isre (Istituto superiore regionale etnografico), Sardegna IT Srl, Carbosulcis Spa, Igea Spa, Sardegna Ricerche, Istituto di incremento ippico. Saranno invece costituiti da un presidente e quattro consiglieri i Cda di Area (Agenzia regionale per l'edilizia abitativa), Arst, Forestas ed Enas (Ente acque della Sardegna).

SBLOCCATI 9MLN PER LAVORATORI 'IGNORATI' DA AIUTI COVID - Via libera in Consiglio regionale all'articolo 7 della legge omnibus, uno dei più importanti perché comprende gli stanziamenti per le categorie di lavoratori colpiti dalla crisi economica legata al Covid, ma che ancora non hanno ricevuto alcun supporto economico. E' il caso, per esempio, di chi opera nel settore armatoriale di navi minori a scopo turistico o in studi di progettazioni, nel commercio al dettaglio di armi o munizioni, nella gestione di b&b, liberi professionisti, giornalisti. Per queste categorie sono programmati interventi per 9 milioni per la concessione di indennità una tantum da 7mila euro.

Nel testo è istituito un fondo da 4 milioni per lo sviluppo di attività produttive, 5 milioni sono destinati a micro, medie e piccole imprese che non hanno beneficiato del fondo Resisto, 2 milioni in particolare alle imprese della filiera turistica, dell'agroindustria e della manifattura, che hanno mantenuto e mantengono almeno il 60 per cento dei dipendenti nell'anno 2021, 5,2 milioni di fondi risparmiati dalla Sfirs per sovvenzioni a fondo perduto, tirocini extracurriculari e bonus occupazionali, voucher formativi, borse di studio nell'accoglienza turistica.