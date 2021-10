Covid: 20 nuovi contagi e un altro decesso in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - Contagi in leggero rialzo, ma sempre contenuti, nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registra però un altro decesso: un uomo di 83 anni residente nella città metropolitana di Cagliari. I nuovi casi accertati di Covid sono in tutto 20, sulla base di 2.167 persone testate.

Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 9.044 test. Il tasso di positività è sceso allo 0,0 per cento.

Invariato il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 7, sono invece 45 (+1) i pazienti in area medica. 1.273 (-21), infine, le persone ancora in isolamento domiciliare. (ANSA).