Carabinieri: visita generale Burgio a Legione a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - Visita del comandante interregionale dei carabinieri per centro Italia e Sardegna, generale Carmelo Burgio, al comando Legione carabinieri Sardegna oggi a Cagliari.

L'alto ufficiale, ricevuto dal generale di Brigata, Francesco Gargaro, ha incontrato gli ufficiali arrivati da poco tempo in Sardegna per ricoprire incarichi nei vari comandi dell'Isola.

La visita del generale Burgio nell'isola durerà alcuni giorni.

Sono previsti, infatti, incontri con i carabinieri delle Province di Cagliari e Oristano, principalmente quelli in forza ai Comandi di Stazione e di Compagnia.

L'alto ufficiale, appassionato e profondo conoscitore della storia dell'Arma, coglierà l'occasione per presentare a Cagliari, nella Fondazione di Sardegna, e a Oristano, alla Fasauto, il suo ultimo libro "Da Dragoni a Carabinieri" che ripercorre la storia dell'Arma nell'Isola a partire dalle sue origini. (ANSA).