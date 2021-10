Ballottaggi: Garau, ora un piano contro dissesto territorio

"Non ci siamo fermati mai, abbiamo intensificato il dialogo con i cittadini. Poi sono arrivati anche il supporto degli amici dei Riformatori sardi e di Fratelli d'Italia". Così il nuovo sindaco di Capoterra Beniamino Garau spiega all'ANSA come sia stato possibile vincere al ballottaggio recuperando uno svantaggio del meno 12% al primo turno. "Una svolta - continua Garau - in un comune in cui ha sempre, tranne un breve periodo, governato il centrosinistra. Ma penso che gli elettori abbiano voluto sposare la proposta di rinnovamento che abbiamo lanciato".

Prime mosse da primo cittadino già prefissate: "Di sicuro andremo a fare un piano di manutenzione del territorio - ha spiegato - poi, sulla base di quanto raccolto in queste settimane, andremo ad approfondire il tema dei tributi, soprattutto per quanto riguarda il pregresso. Apriremo in stagione di grandi interventi anche attraverso un proficuo dialogo con la Regione".