Doppietta italiana all'Ironman 70.3 Sardegna

Gli atleti italiani Nicola Duchi e Alice Capone, con i tempi di 4:11:07 e 4:46:04, hanno tagliato per primi il traguardo nelle loro categorie all'Ironman 70.3 Sardegna, che ha visto partire dalla spiaggia del Forte Village di Santa Margherita di Pula 1.400 partecipanti provenienti da oltre 80 Paesi. Dietro Duchi si sono piazzati il francese Nicolas Martin e l'americano Daniel Bluff. Per le donne sul secondo e terzo gradino del podio altre due italiane, Sara Sandrini e Maria Casciotti.

Con una temperatura dell'acqua di 22 gradi, muta facoltativa ma con mare mosso, gli atleti age-group hanno affrontato i primi 1,9 km di nuoto. In soli 21min 59sec l'atleta tedesco Martin Buggle è stato il più veloce ad uscire dall'acqua e raggiungere la zona cambio per iniziare la sua frazione bike seguito dai messicani Armando Albarran e Manuel Sanchez e dal belga Tom Vaelen. Ma fin dai primi chilometri il belga Tom Vaelen ha conquistato terreno superando anche il tedesco Martin e iniziando una gara in solitaria per tutti i quasi 90 km del percorso ciclistico che ha completato in soli 2h16min.

Con un distacco di circa 3 minuti, il francese Nicolas Martin ha iniziato la sua rimonta nella frazione podistica ed effettuato il sorpasso al secondo giro del percorso run. Sorprendente il recupero dell'italiano Nicola Duchi negli ultimi chilometri del percorso così da posizionarsi in prima posizione e tagliare per primo il traguardo in 4:11:07. Subito dopo il francese Nicolas Martin e il belga Tom Vaelen hanno completato il podio maschile.

A circa mezz'ora di distanza, le prime atlete donne hanno fatto il loro ingresso sul canale della finish line: è stata l'italiana Alice Capone a tagliare il traguardo in 4:46:04 rimontando negli ultimi chilometri della frazione podistica. Una risultato reso ancora più speciale dato Alice Capone è originaria di questi luoghi dove ha gareggiato in diverse competizioni di breve distanza e ha scelto la prima edizione dell'Ironman 70.3 Sardegna per cimentarsi con questa nuova distanza. Una festa e un podio femminile tutto italiano dato che al secondo e terzo posto, rispettivamente sono arrivate Sara Sabatini in 4:49:34 e Maria Casciotti in 4:52:10.