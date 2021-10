Cinema: Coda cerca comparse donne per "La sposa nel vento"

Al via il 29 ottobre il casting per "La sposa nel vento", il nuovo film diretto da Giovanni Coda, prodotto da Movie Factory Roma, con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione Sardegna Film Commission, le cui riprese sono fissate fra novembre e dicembre di quest'anno. Incentrata sul dramma dei femminicidi, l'opera cinematografica chiude la trilogia che il regista ha dedicato alla violenza di genere.

Si cercano comparse donne di tutte le età a partire dai 18 anni e residenti nell'Isola. La selezione si terrà a Cagliari al Teatro Massimo, dalle 15.00 alle 19.00. Per partecipare è richiesto alle candidate di inviare via whatsapp al numero 328/0853987, riferimento Monica Zuncheddu, il proprio nome e cognome, l'età, l'altezza, il recapito telefonico, un curriculum o una breve presentazione e tre foto recenti di cui una con un primo piano di fronte, un'altra in primo piano di profilo e infine una con figura intera.