Calcio: Cagliari ko a Firenze, 3-0 dai viola

La Fiorentina travolge il Cagliari con tre reti e torna al successo dopo due ko di fila: Biraghi su rigore e Gonzalez nel primo tempo, Vlahovic a inizio ripresa su punizione. Al fischio finale sono stati solo applausi per una Fiorentina che ha dominato un Cagliari brutto e senza anima tanto che il punteggio avrebbe potuto essere ancora più rotondo.

Sia nel primo che nel secondo tempo i viola hanno macinato gioco e costruito azioni trascinati in particolare da Saponara preferito a sorpresa a Callejon e schierato a sinistra. Il numero 8 viola ha colpito l'incrocio dei pali e innescato Gonzalez, posizionato a destra, per il secondo gol. La squadra sarda, con il tandem Joao Pedro-Keita in attacco, è parsa la controfigura di quella che aveva battuto con merito la Sampdoria nell'ultimo turno: mai pericolosa (Terracciano non ha fatto una parata), fin da subito in difficoltà davanti alla manovra rapida e avvolgente della Fiorentina.

Dopo un cambio forzato (fuori l'ex Caceres per infortunio) Mazzarri ha provato a dare la scossa con quattro sostituzioni nella ripresa ma è bastato a cambiare il verdetto del match sempre in mano agli uomini di Italiano che in classifica hanno superato la Lazio prossima avversaria.