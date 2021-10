Venticinquenne contromano sulla statale si schianta e muore

Un morto e un ferito gravissimo. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa sera a Quartu Sant'Elena nella città metropolitana di Cagliari. Un'Alfa 147 condotta da un giovane di circa 25 anni ha percorso contromano la Nuova Orientale Sarda e si è schiantata frontalmente contro una Fiat Punto.

Il conducente della 147 nell'impatto è morto sul colpo, mentre il guidatore della Punto ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato in codice rosso. Non è chiaro quanti chilometri la 147 abbia percorso contromano: diverse segnalazioni sono arrivate da altri automobilisti che hanno schivato il veicolo. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, arrivati sul posto insieme a vigili del fuoco e ambulanze del 118, stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico della zona sta subendo forti rallentamenti.