Finisce fuori strada con l'auto, grave un 21enne

Un giovane di 21 anni di Genoni è stato trasportato con assegnato un codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questa mattina a San Vito, sulla nuova statale 125 Orientale sarda, in località Piddia. Il 21enne era al volante di una Grande Punto quando, all'altezza del chilometro 37,650, ha perso il controllo dell'auto, forse a causa di un colpo di sonno, finendo prima contro il guard rail, abbattendolo, poi la vettura si è ribaltata su un lato terminando la corsa contro un albero.

Il conducente è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Un altro automobilista che transitava nella zona si è accorto dell'incidente e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118. Il ferito è stato soccorso e trasportato al Brotzu in codice rosso: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.