Nuova piantagione marijuana in Ogliastra, arrestato 23enne

Una nuova piantagione di marijuana in Ogliastra. L'hanno scoperta i carabinieri nelle campagne di Elini. Nel terreno terrazzato, da dove erano appena state estirpate le piante, è stato arrestato un giovane di 23 anni di Elini, in Ogliastra, perché trovato in possesso di 4 chilogrammi di marijuana. Ora si trova ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nel corso delle operazioni i militari della stazione di Lanusei, in collaborazione con lo Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna e le unità cinofile, hanno ritrovato materiale per il confezionamento della droga, ma anche due pistole "scacciacani" modificate, svariato munizionamento, una balestra con due dardi e una banconota falsa.