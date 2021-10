Ironman 70.3, duemila triatleti pronti a invadere l'Isola

Duemila atleti pronti a conquistare il traguardo della prima edizione di Ironman 70.3 Sardegna. Le distanze che dovranno affrontare sono per 1,9 km di nuoto, 90 km di bici e 21 di corsa, in un territorio che copre quattro comuni: Pula, Teulada, Sant'Anna Arresi e Domus De Maria.

Domenica la partenza è prevista alle 9 dalla spiaggia del Forte Village in maniera rolling start ossia 6 atleti ogni 5 secondi.

La gara ha una durata massima di 8 ore anche se si stima che i primi atleti arrivino già dopo quattro ore dalla partenza.

Molti iscritti stanno già perlustrando il percorso. Un appuntamento internazionale: il sessanta per cento dei partecipanti arriva da fuori Italia. Una invasione che renderà necessarie delle limitazioni alla viabilità dalle 9 alle 17:30 dal km 35 fino al 77.350 della Strada Statale 195 e per tutta la Strada Provinciale 71. Per questa edizione l'attenzione sarà concentrata sugli atleti "age-group" che si daranno battaglia non solo per conquistare il traguardo ma anche per ottenere una delle slot a disposizione per l'Ironman 70.3 WorldChampionshitp che si svolgerà a ottobre 2022 a St. George, Utah, negli Stati Uniti d'America.

Per gli organizzatori Sardegna posto ideale per chiudere la stagione agonistica. Un evento sportivo. Con evidenti ricadute sull'economia delle vacanze extra estate. "Il nostro - ha detto nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione l'assessore regionale del turismo Gianni Chessa - è un lavoro continuo che vede le istituzioni al fianco degli imprenditori: attività come questa permettono di allungare le cosiddette stagionalità, offrendo la possibilità di dare visibilità ad attività o luoghi che possono essere esclusi dai classici circuiti turistici".