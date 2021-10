Covid: contagi stabili ma un altro decesso in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 OTT - Sono stabili i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove però si registra un altro decesso: una donna di 61 anni residente in provincia di Oristano. I nuovi casi accertati sono in tutto 24, sulla base di 2.173 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 11.370 test. Il tasso di positività è dello 0,2 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (-2 )in meno, invariato il numero di quelli in area medica, 58 in totale. Infine, sono 1.333 (-17) le persone ancora in isolamento domiciliare (17 in meno rispetto a ieri). (ANSA).