Barca a fuoco affonda davanti a costa Nuorese, 4 in salvo

(ANSA) - NUORO, 22 OTT - Una grossa imbarcazione da diporto ha preso fuoco nella notte ed è colata a picco stamattina, poco prima delle 8, a tre miglia da Capo Comino, sulla costa del Nuorese. Le quattro persone a bordo sono state salvate e trasferite sulla motovedetta Sar Cp 802 della Capitaneria di porto di Olbia con base nel porto della Caletta.

Per il recupero dell' imbarcazione alla deriva in fiamme, il proprietario aveva incaricato una ditta abilitata ma l'operazione non è riuscita. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che non sono riusciti a intervenire perché le fiamme ormai erano troppo alte. S ono in corso gli accertamenti della Capitaneria per risalire alle cause dell'incendio scoppiato a bordo che ha portato all'affondamento dell'imbarcazione. (ANSA).