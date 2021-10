Alghero amplia offerta per famiglie e diventa pet frendly

Il Comune di Alghero rilancia il Sistema Integrato dell'Ospitalità arricchendo l'offerta turistica con i marchi "Alghero Pet Friendly" e "Alghero Family", studiati per strizzare l'occhio ai viaggiatori che vogliono andare in vacanza con i propri animali domestici e a quelli che visitano la Sardegna con famiglia al seguito.

Il progetto, sviluppato dall'amministrazione comunale nell'ambito delle politiche turistiche e dello sviluppo economico locale, è finalizzato a promuovere l'integrazione, la qualità e la competitività del comparto turistico-ricettivo e vede la ripresa degli incontri con gli operatori, finalizzati alla condivisione delle iniziative, già a partire da di novembre.

L'obiettivo, oltre a consolidare il sistema di certificazione delle strutture, è quello di arrivare alla prossima stagione estiva con gli aggiornamenti dei materiali legati alla hospitality card, che garantisce al possessore una scontistica dedicata per l'accesso ai siti culturali e naturalistici della città. Le novità "Alghero Pet Friendly" e "Alghero Family" sono state presentate questa mattina dal sindaco, Mario Conoci, l'assessora alle Attività produttive Giorgia Vaccaro, la referente di Smeralda Consulting, Cristina Mele, il funzionario del settore, Vanni Martinez.

"Alghero deve presentarsi sempre di più come una città ospitale verso le fasce di ospiti che hanno esigenze particolari, come le famiglie. Creare quindi un sistema di ospitalità legato anche ai servizi che la città può offrire è un salto di qualità importante che Alghero compie", ha affermato il sindaco.