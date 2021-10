Accoltellato alla testa, possibile svolta nelle indagini

(ANSA) - PORTO TORRES, 22 OTT - Le indagini sull'omicidio di Mario Sedda, il 39enne ucciso con una coltellata alla testa, alla fine dello scorso marzo a Porto Torres, potrebbero essere vicine a una svolta. Oggi, sul posto dove l'1 aprile 2021 fu ritrovato il cadavere, in un campo di via Sassari, all'ingresso della città, i carabinieri del Ris di Cagliari, affiancati dai militari del Comando provinciale di Sassari, hanno effettuato un sopralluogo per verificare alcune risultanze investigative.

Nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona si vedono movimenti di alcune persone che potrebbero avere avuto a che fare con la vicenda o avere visto qualcosa. I carabinieri eseguiranno delle riscontri antropomorfici per verificare la compatibilità di quanto si vede nelle immagini registrate con la fisionomia di alcune persone sospettate del delitto.

Nei giorni successivi all'omicidio gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore della Procura di Sassari, Angelo Beccu, avevano indagato un 60enne di Porto Torres che aveva rapporti con la vittima e che lo aveva incontrato poco prima della sua morte. Oltre al 60enne ci sono almeno altre tre persone sui cui gli investigatori hanno svolto degli accertamenti. (ANSA).